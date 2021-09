Lautaro, via la clausola. Inter, manca poco per il rinnovo: ufficiale settimana prossima?

Continuano le trattative per il rinnovo del centravanti argentino con l'Inter, presto potrebbero esserci delle novità

In attesa di un incontro tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage di Brozovic per parlare del rinnovo del contratto, in casa nerazzurra si va verso la fumata bianca per Lautaro Martinez. Non c'è ancora l'accordo totale, ma l'agente dell'argentino ha spiegato a Fcinter1908 che mancano solo dei dettagli per chiudere il tutto.