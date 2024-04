Il nuovo format della Champions League a partire dall'edizione 2024/25 non prevede modifiche solamente dal punto di vista della formula della competizione, ma anche da quello della ripartizione dei ricavi: saranno quasi 2,5 miliardi di euro, contro i 2 miliardi del 2023/24. Si punterà di più sui risultati sportivi, accorpando "market pool" e "ranking storico" in un unico parametro denominato "value", del valore di 853 milioni di euro.

Un'altra variabile per quanto riguarda le squadre italiane è rappresentata dal numero delle partecipante che, con ogni probabilità, passerà dalle attuali 4 a 5. Un club in più che toglierebbe introiti alle altre? Non esattamente, come spiega Calcio & Finanza: