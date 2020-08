Gds – La nuova mossa stuzzica non poco l’Inter: Marotta è già pronto a…

Un mercato da protagonista. Ma prima, il chiarimento e un deciso cambio di registro davanti ai microfoni da parte dell’allenatore. L’Inter ha voglia di accontentare Conte sul mercato ma non vuole più alzate di testa da parte del tecnico, che è e resta pur sempre un dipendente.

Ma i progetti nerazzurri restano progetti di grande livello.

“L’a.d. Beppe Marotta è pronto a fare una squadra che salga subito un nuovo livello. E la recentissima rivoluzione in casa Juventus stuzzica non poco la voglia dell’Inter di dare un nuovo assalto al trono bianconero: Pirlo rappresenta una scommessa, in viale della Liberazione sta maturando l’idea che con i giusti accorgimenti si possa davvero lanciare la sfida per lo scudetto”, sottolinea oggi la Rosea.