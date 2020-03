UEFA, decise le nuove date della finale di Champions League e della finale di Europa League

Incontro tra l’UEFA e tutte le componenti del calcio per decidere del futuro del calcio europeo. Se il coronavirus lo permetterà riprenderanno i campionati e le Coppe. E’ stata data loro precedenza rispetto agli Europei. L’Euro 2020 si giocherà tra un anno (11 giugno-11 luglio). E’ stata anche decisa la nuova data per le finale della Champions League e dell’Europa League. Il giorno scelto per la CL sarebbe sabato 27 giugno a Istanbul (Turchia). Questa data presuppone che si torni a giocare a metà aprile. Per quanto riguarda l’Europa League, si dovrebbe giocare invece a Danzica (Polonia) il 24 giugno.

(Fonte: CdS)