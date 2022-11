Nuovi esami per Lukaku: ecco quando potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter

L'attaccante belga si trova ora in Belgio per seguire le terapie e l’iter di recupero

Come ampiamente previsto, nella difficile trasferta di Torino, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Romelu Lukaku. L'attaccante belga si trova ora in Belgio per seguire le terapie e l’iter di recupero dopo la ricaduta subita e il risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.