Non solo il nuovo logo. Cambia anche la scritta “Inter”: ecco il nuovo font

L’Inter viaggia verso il futuro. Il club nerazzurro vive giorni molto intensi fuori dal campo, al di là delle voci sulla possibile cessione della società.

Inter, quante novità: non cambia solo il logo

Come vi abbiamo riportato, infatti, da Viale della Liberazione sarebbe stata depositata dal domanda per la registrazione del nuovo logo, che dovrebbe apparire ufficialmente da marzo in poi. Ma le novità non finiscono qui. Calcio e Finanza, infatti, riporta:

“La società nerazzurra ha depositato infatti anche una nuova scritta “Inter” in quelli che vengono definiti «caratteri a fantasia». Presumibilmente la nuova grafica verrà utilizzata dai nerazzurri in ambito social e/o commerciale“.

(Fonte: Calcio e Finanza)