Nuovo stadio, per Inter e Milan progetto vitale. Ecco le 3 perplessità di Sala

Inter e Milan legano il futuro dei due club al progetto stadio . Ma quanta speranza hanno davvero i due club di portare a termine il progetto da 1,2 miliardi di euro (600 per l'impianto e altri 600 per il distretto dello sport e l'intrattenimento previsto intorno)?

Il sindaco Sala si è mostrato disponibile a parlare della questione ma in lui albergano ancora delle perplessità, riassunte da Repubblica.

"La prima è l'opposizione dei residenti. La seconda riguarda l'area del progetto sportivo-immobiliare: è di proprietà pubblica sulla quale il Comune concede un indice di edificabilità inferiore a quella prevista dalla legge sugli stadi. Infine, c'è il destino del vecchio Meazza: su richiesta della giunta, Milan e Inter hanno presentato un progetto per cui non verrà demolito del tutto, ma trasformato in uno spazio tra centro sportivo e area verde. Da qui ripartirà la trattativa, con Milan e Inter che attendono di essere convocati a breve".