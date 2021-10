Stadio, Verdi: “Ristrutturino Meazza. Fuga? Inter e Milan bluffano e qui decidiamo noi”

Il nuovo stadio di Milano incontra, da sempre, l'opposizione dei Verdi. E anche oggi, dopo le elezioni, non arrivano messaggi incoraggianti

Il nuovo stadio di Milano incontra, da sempre, l'opposizione dei Verdi. Anche oggi l'ex Pd Carlo Monguzzi, in lizza con Elena Grandi per un assessorato dopo le elezioni, è tornato a tuonare sul progetto tanto caro a Inter e Milan.

"Cosa fare del Meazza? Lo si ristruttura, in maggioranza sono in molti a vederla così, anche nel Partito Democratico", ha sentenziato Monguzzi.

E se Milan e Inter decidessero di cambiare zona per lo stadio? "Bluffano. Non andranno mai via da San Siro e ancora meno da Milano. E’ come una mano a poker…andiamo a vedere. Ma quelli che decidono cosa si fa e come si fa siamo noi, non loro", ha tuonato ancora l'ex PD dalle colonne di Libero.