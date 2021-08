NYT: “Superlega, 9 club rientrano nell’ECA: c’è anche l’Inter. Con una pretesa”

9 club di Superlega, tra cui l'Inter, hanno firmato impegni legalmente vincolanti per essere reintegrati nell'European Club Association

L'Inter, dopo la breve parentesi della Superlega, è pronta a rientrare nell'European Club Association, oggi presieduta da Nasser Al-Khelaifi. E' quanto riporta Tariq Panja, giornalista del New York Times, che su Twitter ha scritto: "Nove club di Superlega (non le tre resistenze Juventus, Real Madrid e Barcellona), sei dall'Inghilterra, le due squadre di Milano e l'Atletico, hanno firmato impegni legalmente vincolanti per essere reintegrati nell'European Club Association di Nasser al-Khelaifi. Ci dovrebbe essere un annuncio più tardi nella giornata odierna. L'idea è di rendere più difficile la possibilità che si uniscano a un'altra fuga. Allo stesso modo, da parte loro, si aspetteranno che i responsabili delle regole del calcio siano all'altezza delle loro aspettative quando si tratta di far rispettare i regolamenti".