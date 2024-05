Oggi scade il termine, per Steven Zhang, di restituire i 375 milioni di euro a Oaktree e tenersi così l'Inter. Se non accadrà nulla...

Se non accadrà nulla, il fondo americano diventerà il nuovo proprietario del club nerazzurro. Quanto tempo impiegheranno le procedure tecniche all'escussione del pegno? Scrive il Corriere della Sera:

"A meno di un miracolo finanziario o di una resistenza legale di Zhang, da domani Oaktree sarà il nuovo proprietario dell’Inter. Se entro la mezzanotte di oggi Suning non gli rimborserà 375 milioni, il fondo americano avvierà le procedure per impossessarsi delle azioni del club in mano al gruppo cinese e al suo alleato Lionrock. I tempi della giustizia sono incerti anche in Lussemburgo, sede della cassaforte di controllo dell’Inter. Se si guarda al precedente triangolo Yonghong Li-Elliott-Milan, però, è probabile che non si andrà per le lunghe".