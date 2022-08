CdS – Oaktree, gestione diversa da Elliott: tutti i motivi per cui spinge per la cessione

Si parla anche delle questioni societarie di casa Inter sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano fa il punto sulla situazione, partendo da quanto emerso nelle scorse ore sulla gestione che ha in mente il fondo Oaktree Capital. “Se le indiscrezioni riportate ieri da Il Sole-24 Ore saranno confermate, ripartirà presto la ricerca di un nuovo acquirente per l’Inter. Secondo il quotidiano finanziario, Goldman Sachs starebbe per inviare agli investitori un teaser, cioè un documento che tratteggia le caratteristiche della potenziale acquisizione. Il nuovo impulso verrebbe da un disinteresse del fondo Oaktree Capital che, diversamente da Elliott, non avrebbe particolare interesse a rilevare la maggioranza dell’Inter qualora maturassero le condizioni per azionare il pegno.

Il diritto lussemburghese consente di azionare il pegno con agilità, senza passare dal tribunale come avviene invece in Italia, purché l’oggetto del pegno sia venduto a terzi e la pluralità di scatole societarie potrebbe essere congegnata per rendere l’operazione più veloce. Se Oaktree potrà azionare il pegno (nell’ipotesi in cui Zhang non avrà rimborsato il prestito) Zhang sarà comunque protetto da una norma vigente in molti ordinamenti: il divieto del patto commissorio. Tale norma vieta a un creditore di azionare il pegno di un bene di valore nettamente superiore a quello del credito vantato. Nel diritto italiano la vendita è gestita dal tribunale, in quello lussemburghese la procedura è più veloce: Zhang potrebbe far valere le sue ragioni dimostrando il valore superiore dell’Inter ma, ad oggi, ciò non sarebbe semplice. Il club nerazzurro è in vendita da tempo, nonostante le smentite di rito. La trattativa intavolata l’anno scorso col fondo londinese BC Partners non andò in porto, ma la stampa finanziaria parlò di un’offerta da 750 milioni meno il debito. Quindi, un valore del capitale stimato in circa 350 milioni: poco più del credito vantato oggi da Oaktree.