Inter, niente extra-budget per la difesa: “4 nomi, le condizioni per i colpi”

Sono quattro i nomi sulla lista dei dirigenti dell’Inter per la difesa. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Trevoh Chalobah, ma occhio a quelli già presenti. Oggi il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione dei singoli giocatori seguiti dai nerazzurri per rinforzare la difesa. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “L’operazione Chalobah in prestito rientrerebbe nelle possibilità di Marotta, Ausilio e Baccin, che non avranno a disposizione alcun extra-budget per l’ultimo innesto utile per completare la rosa.