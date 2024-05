Con l'arrivo di Oaktree che prenderà il posto di Zhang, non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda le strategie di mercato

Oggi Oaktree dovrebbe escutere il pegno e diventare maggior azionista dell'Inter. Poi si vedrà come opererà nella gestione del club, ma non dovrebbero esserci cambiamenti per quanto riguarda il lato sportivo.

"Le linee guida del mercato in entrata per l'Inter difficilmente cambieranno e l’autofinanziamento rimarrà la regola da seguire. Ipotizzare una cessione di un big entro il 30 giugno per rientrare subito del passivo previsto nel prossimo bilancio (tra i 40 e i 50 milioni) non sembra l’opzione più realistica. Perché non sarebbe un bel biglietto da visita per Oaktree e perché andrebbe ad abbassare la competitività della squadra che, nell’ottica di una futura rivendita del club, deve restare alta", sottolinea La Gazzetta dello Sport.