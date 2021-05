Oaktree entra nell’Inter: i dettagli sulla struttura del finanziamento da 275 mln

L'Inter ha ufficializzato l'ingresso del fondo americano, Calcio e Finanza spiega come funziona l'operazione impostata da Suning

Come spiega Calcio e Finanza "La struttura dell’operazione vedrà quindi Great Horizon ricevere i 275 milioni di finanziamento: circa 33 milioni serviranno per liquidare la quota di LionRock che attualmente ha in mano il 31,05% del club nerazzurro. Il fondo di Hong Kong aveva infatti acquistato la quota di minoranza per circa 166 milioni, di cui però circa 133 milioni prestati da Suning Sports International e Great Horizon. In sostanza, quindi, Suning per acquisire il 31,05% dovrebbe rinunciare a crediti per 133 milioni e versare solo la differenza (pari a 33 milioni circa appunto) per liquidare l’attuale azionista di minoranza".