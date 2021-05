Inter a Oaktree in 3 anni? Il fondo valuta il club 900 mln: ecco cosa c’è dietro il prestito

Qual è la strategia del fondo americano Oaktree dietro il finanziamento all'Inter? Il club potrebbe passare di mano nei prossimi 3 anni

In queste ore, sono attese le firme tra Suning e Oaktree Capital Managment per il prestito di 275 milioni di euro che il fondo americano garantirà all'Inter sotto forma di finanziamento ibrido (tra prestito ed equity), dato che farà parte dell'operazione anche il 31,05% attualmente in mano a LionRock Capital. L'avvicinamento all'Inter rientra in una chiara strategia da parte di Oaktree, che già nel 2018 si era interessato al mondo del calcio e, in quell'occasione, alla Sampdoria.

Oaktree, scrive la Gazzetta dello Sport, valuta l'Inter tra gli 850 e i 900 milioni di euro. In linea, dunque, con le cifre di Kpmg Football Benchmark e tenendo conto del fatto che, prima del Covid, il club nerazzurro valeva intorno ai 983 milioni di euro. Secondo la rosea, il prestito rientrerebbe in una precisa strategia, che potrebbe portare la stessa Oaktree a rilevare il club nel giro di tre anni:

"Finanziamento poggerà, nei fatti, sui flussi di denaro del club. Considerato che l’Inter brucia cassa (...) e che Suning non è in grado in questa fase di iniettare capitale fresco nella squadra, è possibile che Oaktree finisca per rilevare il controllo dell’Inter nell’arco di tre anni. Non a caso, la garanzia per il fondo è il pegno sulle azioni nerazzurre (...). Oaktree avrà la necessità di controllare il business nerazzurro, di verificare che la gestione sia orientata all’efficienza e alla protezione del valore".