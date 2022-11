GdS – Inter, obbligo Champions: ecco le conseguenze su mercato, sponsor e ricavi con l’EL

Il mancato arrivo tra le prime 4 in campionato potrebbe avere effetti fortementi negativi sul futuro del club nerazzurro

Fabio Alampi

In casa Inter l'obiettivo (minimo) della stagione in campionato è chiaro da tempo: terminare tra le prime quattro. La qualificazione alla prossima Champions League è un traguardo vitale per le casse del club, e un fallimento potrebbe avere conseguenze su numerosi aspetti societari. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Guardando la classifica e il rendimento di Skriniar e compagni a essere in dubbio è soprattutto la partecipazione alla Champions 2023-24, un risultato che creerebbe problemi seri al bilancio del club. Assai più grandi della mancata vittoria dello scudetto che con sé porta bonus dagli sponsor, la possibilità di giocare la finale di Supercoppa Italiana, ma anche i premi da pagare ai giocatori.

Senza la Champions, e magari con la qualificazione all'Europa League, sparirebbero oltre quaranta milioni in arrivo dalla Uefa, non ci sarebbe più la possibilità di fare certi incassi nella fase a gironi (17-18 milioni lordi al botteghino tra Bayern, Barcellona e Viktoria Plzen) e sarebbe più complicato convincere i calciatori in scadenza a rinnovare il loro contratto".

Ricavi europei e conseguenze — "Il primo dato, quello che metterebbe la società in chiara difficoltà sotto l'aspetto economico, è la differenza di ricavi tra la Champions e l'Europa League o, ancora peggio, la Conference League. Finora, con la qualificazione agli ottavi, l'Inter si è vista bonificare dall'Uefa 57,6 milioni di euro (15,6 per l'accesso alla fase a gironi, 9,3 per i risultati ottenuti ovvero 3 successi, 1 pari e 2 ko, 9,6 per l'accesso agli ottavi, 7,1 dal market pool e 16 dal ranking storico). L'ipotetico arrivo agli ottavi di Europa League le avrebbe fruttato, a parità di risultati, circa una quindicina di milioni, forse qualcosina in meno. [...] In termini pratici non prendere parte alla più prestigiosa competizione europea per club e disputare una delle altre significa essere costretti a vendere un giocatore in più. Non uno qualsiasi, ma uno che vale almeno 40 milioni".

Appeal, rinnovi e sponsor — "Siete certi che Lukaku, al di là del grande legame con Milano e con l'Inter, sarebbe tornato alla Pinetina per disputare l'Europa League? E Mkhitaryan e Onana avrebbero comunque scelto l'Inter anche senza la Champions? Collegato al tema mercato c'è quello dei rinnovi: Marotta vuole convincere Skriniar a firmare prima dell'inizio dei Mondiali. Un tentativo sarà fatto nei prossimi giorni. Ci sarà la fumata bianca? In caso di risposta negativa, la prospettiva di non riuscire a convincerlo in futuro sarà tanto più concreta quanto la squadra si allontanerà dalle posizioni di vertice e dunque dalla qualificazione alla prossima Champions.[...] E poi c'è il discorso dei bonus degli sponsor che senza Champions non scatterebbero. Compresi quelli del contratto con la Nike che è praticamente già stato raddoppiato come importo, ma che non è ancora stato annunciato a causa di alcuni dettagli da sistemare. Quanto agli incassi da botteghino, impossibile paragonare quanto "tirino" i match di Champions, soprattutto quelli del girone, rispetto a quelli di Europa League".