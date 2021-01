SM: “Inter-BC, offerta entro fine mese? C’è una sensazione e una possibile opzione”

Procede spedita la trattativa Suning-BC Partners per l’acquisizione delle quote societarie dell’Inter. SportMediaset dà le ultime in merito, illustrando il possibile scenario delle prossime settimane: “La due diligence, con l’esame di libri e conti di BC Partners, procede veloce e entro la fine del mese potrebbe portare ad un’offerta importante da parte del fondo. In questo momento così delicato a livello mondiale, tra crisi, pandemia e giro di vite imposto dal governo cinese, non si può escludere nulla. E la sensazione è che se BC Partners, da una prima stima di 700 milioni, dovesse avvicinarsi ai 900, debiti compresi, che chiede Suning, potrebbe prendersi l’intera torta. Sono aperte anche altre opzioni, come l’ingresso al 40% a fianco della proprietà cinese, per poi prendere nel tempo una quota maggiore”