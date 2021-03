Mercato, Inter alla carica per l’oggetto del desiderio di Conte: “In estate partirà”

Torna di moda un vecchio nome per la fascia sinistra in casa Inter: ecco l'obiettivo di Conte secondo Calciomercato.com

Nonostante il valore indiscusso, confermato anche dalla fiducia di Mancini per la sua Nazionale, Emerson sta vivendo una stagione difficile al Chelsea. L'ex Roma non trovava molto spazio con Lampard e la musica non è cambiata nemmeno con Tuchel. Ecco perché l'idea di cambiare aria in estate sta prendendo quota. L'Inter monitora ancora la situazione ma tutto dipenderà anche da quello che sarà il futuro societario".