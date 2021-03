Olaroiu: “Perché Suning ha sciolto lo Jiangsu e ha tenuto l’Inter? Sbalorditivo che…”

Cosmin Olaroiu, ormai ex tecnico dello Jiangsu, club di Suning, ha espresso tutto il suo rammarico per lo scioglimento della squadra

Marco Macca

Intervistato dalla testata rumena Telekom Sports, Cosmin Olaroiu, ormai ex tecnico dello Jiangsu, club di proprietà di Suning, ha espresso tutto il suo rammarico per lo scioglimento della squadra a pochi mesi dalla vittoria del campionato di Cina. Ecco le sue parole:

"Non è normale quello che sta succedendo. Non capisco come il club non possa pagare i suoi debiti. Spero che le autorità che si prendono cura dello sport in Cina trovino una soluzione per salvare la squadra campione. Non c'è alcuna garanzia nel calcio. Lavori, guadagni e poi ti dico: 'E' finita'.

INTER - "Se la società fosse in questa situazione lo capirei. Ma questa società (Suning, ndr) gestisce l'Inter, un club enorme, con spese altissime. Il sogno dei tifosi e della provincia di Jiangsu è stato distrutto. Mi risulta che Suning abbia tenuto l'Inter in Italia. Perché non può continuare anche in Cina? Nessuno ha alcuna responsabilità per questo? Mi dispiace che il calcio in Cina, in pieno sviluppo, stia ricevendo un tale colpo. Vorrei che tutti si mettessero una mano sulla coscienza per salvare il club campione".

SITUAZIONE SBALORDITIVA - "Non ho mai sentito parlare di una squadra campione sciolta l'anno successivo. Per me, la scomparsa dello Jiangsu è davvero sbalorditiva. Soprattutto perché le ambizioni iniziali erano di portare il club a un livello elevato per combattere in Champions League. A nessuno è permesso prendere in giro i calciatori, lo staff e le loro famiglie".

(Fonte: Telekom Sports)