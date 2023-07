Onana ad Appiano, messaggio allo United. L’Inter non molla: sì solo a 55 milioni

Onana sarà questa mattina ad Appiano, ma la trattativa non sembra essere tramontata. Anzi, si continua a dialogare con lo United per trovare la quadra che arriverà nei prossimi giorni. Poi l'Inter chiuderà per il sostituto e anche per la riserva, visto l'addio di ieri ad Handanovic .

"Una piccola rivoluzione, annunciata ma delicata da gestire: addio Handanovic, stesso destino per Onana. L’Inter cambia, lo fa per necessità e scelta. Mercato sostenibile, si va avanti per priorità: riportare Lukaku a Milano vale il sacrificio del portiere camerunense. L’ex Ajax questa mattina sarà comunque ad Appiano. Un segnale allo United: se non arrivate alla nostra richiesta, ce lo teniamo volentieri. L’esito della trattativa non è in dubbio (Onana sta cercando casa in Inghilterra), ma il sì dei nerazzurri arriverà solo davanti a una proposta da 55 milioni", evidenza il Corriere della Sera.