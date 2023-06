Onana, lo United stringe e Ausilio vola in Inghilterra. Rinnovo Handanovic? Dipenderà…

La richiesta dell'Inter per vendere André Onana è chiara, 60 milioni di euro. Al momento è il Manchester United il club che ha mostrato maggiore interesse. Tanto che Piero Ausilio ieri è volato in Inghilterra presumibilmente per seguire la trattativa sottolinea il Corriere dello Sport.

"L’elemento a favore è Ten Hag, che non vuole più De Gea, per rinnovare il quale occorrono una ventina ad milioni, e che sarebbe ben felice di riabbracciare Onana, suo portiere ai tempi dell’Ajax. L’Interista, però, non è l’unica opzione per l’estremo difensore dello United. In lista c’è innanzitutto Raya del Brentford, ma anche Petrovic dei New England Revolution".