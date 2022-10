Onana: “Vicini all’obiettivo, avanti così. Fischi? Sono abituato a situazioni del genere”

"Una partita con molte difficoltà, fuori casa. E' stato il risultato che volevamo, siamo soddisfatti del risultato. Vicini all'obiettivo? Sì, era il nostro obiettivo. Adesso ci attende un match difficile in casa, sarà importante per noi vincere. Fischi? Per me è normale, sono abituato a giocare in situazioni del genere, sono abituato, il mio lavoro è fare bene e pensare a giocare e al bene della squadra. Abbiamo fatto un grande sacrificio di squadra e dobbiamo lavorare per vincere"