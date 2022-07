Onana: “Inter, il gruppo è fantastico. Ai tifosi dico una cosa. Qui ci sono grandi giocatori”

Intervenuto ai microfoni di Inter Tv dopo il pareggio contro il Lione, André Onana ha commentato la gara. Ottima prestazione del portiere nerazzurro, così come la reazione della squadra al doppio svantaggio. "Le sensazioni sono buone, è chiaro che si vorrebbe sempre vincere. Abbiamo affrontato una buona squadra, ma, come dico sempre, la cosa più importante siamo noi. Siamo un'ottima squadra, dobbiamo migliorare e prepararci per le prossime partite".