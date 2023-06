Oltre alla partenza di Brozovic, in casa Inter si monitora con grande attenzione anche la questione André Onana . Il corteggiamento del Manchester United è acclarato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli intermediari - Trimboli insieme all’agente del portiere Botines - sono all’opera per trovare l’incastro giusto.

"Per il momento, le cifre non coincidono. I Red Devils pensavano di potersela cavare con una quarantina di milioni. L’Inter invece ha fissato il prezzo a 60. Vero è che Onana è arrivato da svincolato, ma in viale Liberazione sono stati gli unici a credere davvero in lui. E, comunque, non è una richiesta campata per aria, alla luce dei numeri di Onana in Champions".