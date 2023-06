ESCLUSIVA Nicolodi: “Thuram un carro armato, gran colpo. Adatto al gioco dell’Inter”

Quest'anno non ha avuto grandi problemi, in passato spesso e volentieri si è fermato soprattutto per problemi muscolari: è uno che prende un sacco di botte, ha un modo di giocare che lo porta a essere colpito dagli avversari. Qualche piccolo infortunio qua e là devi metterlo in conto, non penso sia uno da 50 partite, ma quest'anno è rimasto in piedi praticamente sempre e si è visto: solo nella prima stagione in Bundesliga ha avuto numeri paragonabili, lì stava giocando in una maniera mostruosa.