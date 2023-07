Sulle sue storie di Instagram ha postato una foto dell'allenamento di oggi forse anche per far capire che non è indifferente al calore che ha sentito. Andrà via anche perché il denaro conta per tutti e in ogni caso, ma l'Inter è l'Inter ed è forse la prima cosa che si impara quando si entra dalla porta d'ingresso principale e che ci si ricorda quando ci si chiude quella stessa porta alle spalle.