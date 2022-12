Onana: “Ho fiducia in questa Inter, possiamo fare qualsiasi cosa”

"Penso che abbiamo fatto una buona partita contro un'ottima squadra. Era importante vincere per noi. Ho grande fiducia in questa squadra. Abbiamo dimostrato di poter fare qualsiasi cosa, come abbiamo fatto a Barcellona. Sono molto contento di stare qui e voglio concentrarmi sul club. Sarò sempre un sostenitore del Camerun, ma ora voglio concentrarmi su questo grande club, che può raggiungere grandi traguardi. Il mio idolo? Ho osservato tanti portieri, incluso Julio Cesar che qui ha vinto tutto, ma il ruolo di oggi non è quello di anni fa. Con Handanovic ho un rapporto splendido, è un grande portiere e una splendida persona. Mi sta aiutando tanto".