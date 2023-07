Affare definito con il Manchester United, oggi il portiere volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmerà coi Red Devils

Tutto ormai definito, a breve Onana sarà un nuovo giocatore dello United. Inter e Manchester hanno trovato l'intesa, il portiere anche e oggi volerà in Inghilterra per gli ultimi dettagli burocratici. Una volta ufficiale l'affare, l'Inter si muoverà per rimpiazzarlo, chiudendo le trattative già definite.

"Ieri sera mancava soltanto l’okay definitivo della proprietà dagli Stati Uniti. Per questo, André Onana partirà soltanto oggi alla volta di Manchester, per effettuare le visite mediche con lo United e poi unirsi al gruppo del suo ex allenatore all’Ajax Erik ten Hag, il grande regista dell’operazione che porterà il portiere camerunese in Premier e oltre 50 milioni (bonus inclusi) nelle casse dell’Inter. Un sacrificio tecnico, certo. Ma la plusvalenza ottenuta dai nerazzurri un anno dopo aver messo sotto contratto Onana da svincolato è pazzesca", scrive La Gazzetta dello Sport.