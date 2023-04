Onana, pressing Chelsea in aumento: incontro fissato. Vicario l’erede, l’Inter ha già un piano

Di certo c’è che il club nerazzurro stravede per Vicario e lo immagina già in un (per niente ipotetico) dopo-Onana. Il portiere camerunese è l’altra metà di questa storia domenicale. Il pressing del Chelsea per averlo in porta il prossimo anno è in crescita, anzi un incontro è dato per imminente a Milano. Questo obbliga i nerazzurri a guardarsi attorno a loro volta. Vari profili sono monitorati, non solo in Italia, ma il 26enne dell’Empoli è il preferito della dirigenza nel suo complesso. È considerato il più pronto per una grande, in vantaggio su Marco Carnesecchi ora alla Cremonese.