Onana, una sicurezza contro il City. Futuro? Inter tranquilla, ma il club si è già tutelato

Tra i punti di forza dell'Inter, in vista della finale di Champions League, non c'è solamente l'attacco che funziona alla grande. Con Lautaro e Lukaku in grande spolvero, ma la formazione di Inzaghi ha mostrato anche una buona solidità difensiva. Merito anche di Onana che, soprattutto in Europa, ha blindato la porta nerazzurra in più di una occasione.

"L’Inter arriva ad Istanbul con fiducia. Soprattutto nella seconda fase della Champions, infatti, è stato impossibile o quasi fargli gol. C’è riuscito il Benfica, addirittura 3 volte. Ma in una sola partita, quella di ritorno, e con la qualificazione già acquisita. Il Porto e il Milan, invece, si sono trovate di fronte un muro che non ha fatto passare nulla. E lo stesso vale pure per il Benfica, nella gara di andata al Da Luz. Negli Euroderby, per la verità, Onana non ha dovuto compiere vere prodezze. Nella sfida di ritorno con il Porto, invece, è stato decisivo nel finale, per evitare di incassare un gol che avrebbe voluto dire supplementari. In 5 gare su 6 tra ottavi, quarti e semifinali, insomma, la porta è rimasta inviolata. A queste si aggiungono i 3 clean-sheet della prima fase. Il totale fa 8 su 12, ovvero il 75% delle partite", analizza il Corriere dello Sport.