Tifosi Ajax contro Onana: “Non rinnovi perché hai già un contratto. Giuda, topo”

Il portiere che piace all'Inter è finito nel mirino dei tifosi olandesi perché dopo la squalifica per doping adesso non prolunga il contratto

Eva A. Provenzano

Andre Onana è il portiere dell'Ajax che piace tanto all'Inter. È tornato ad allenarsi con il club olandese dopo una squalifica per doping. Non ha ancora rinnovato con il club olandese (è in scadenza a fine stagion.ndr) e i tifosi non glielo hanno perdonato. Anzi, in una nota stampa, lo hanno attaccato, per la squalifica e il mancato rinnovo, definendolo Giuda.

Il tifo organizzato ha scritto una lunga lettera, pubblicata sul sito degli F-Side, (il tifo organizzato della squadra olandese.ndr) contro l'estremo difensore:

André, nel 2015 sei arrivato all'Ajax dal Barcellona. Non sapendo in quel momento che tipo di successi avresti ottenuto nel nostro bellissimo club. Diciamocelo, sei un ottimo portiere e spesso molto importante per noi. Solo come è stato spesso dimostrato in passato, un buon giocatore non è uguale a una brava persona. Nel tuo caso, questo è innegabile. Le azioni che hai intrapreso hanno completamente perso il nostro supporto.

Nel momento in cui si è saputo che saresti stato bandito per uso di doping, all'inizio c'era un sentimento di pietà perché tutti pensavamo a te. Col senno di poi, ci sbagliavamo tutti di grosso. Se necessario, dovevi scambiare una sostanza vietata per un paracetamolo. Una storia bizzarra, ovviamente. Un grande atleta come te, che sa cosa c'è nella lista delle sostanze vietate, non commette un errore così stupido, vero? A quanto pare lo sei. La tua credibilità non è più una cosa ovvia per noi e, si spera, anche per i futuri club.

Ma basta parlare dell'evento stesso. L'Ajax ha poi deciso di sostenerti, ti ha sostenuto in appello e non ti ha mai deluso. Ti hanno anche difeso i media. I nostri giocatori hanno indossato le maglie con la scritta ''Onana'' all'ingresso durante la partita di coppa contro il PSV. I tifosi ti hanno supportato tramite i social media e c'era uno striscione nella Johan Cruijff Arena di incoraggiamento. Abbiamo continuato tutti a sostenerti anche se hai commesso un errore così stupido. Il club ti ha persino offerto un contratto migliorato diverse volte anche quando non avevi giocato per sei mesi. L'Ajax è un club incredibile, vero?

Col senno di poi è uno spreco di tempo ed energie perché le notizie sono già circolate: ''Onananon vuole prolungare e parte gratis''. Non potevamo e non volevamo crederci. Un giocatore che ha vissuto tanti bei momenti all'Ajax e che è stato così sostenuto dalla società e dai tifosi non può tradirci, vero? E invece è successo l'opposto. Dopotutto, hai deciso di non prolungare e hai pugnalato alla schiena l'Ajax e dei suoi sostenitori. Non solo l'Ajax perde un'enorme quantità di soldi a causa tua, ma non puoi più essere preso sul serio come persona. Prima sei stato sospeso per un periodo lungo, poi si frega l'Ajax non firmando. Sfortunatamente, dobbiamo concludere da ciò che sei un terribile Giuda e non possiamo perdonarti. D'ora in poi farai parte della lista dei Kenneth Vermeer, dei Mino Raiola e degli Sneijder. Questa settimana è uscita la notizia che non aspettavamo. Cioè che hai ripreso ad allenarti con l'Ajax. Ti informiamo che non vogliamo più vederti ad una partita e se succedesse non ti supporteremo. Sei andato troppo oltre. Preferiremmo vedere un portiere con qualità inferiori a qualcuno con la personalità di un topo. Quando leggerai questa lettera probabilmente non ne sarai influenzato, perché hai già il tuo contratto da un milione di dollari e il tuo futuro è altrove. Ma mantieni l'onore per te e scegli di non far parte della squadra. Noi tifosi non gradiamo la tua presenza e dovrebbe essere così per tutti i sostenitori che hanno a cuore l'Ajax".