TS – Onana presto in campo? Squalifica quasi terminata, l’Ajax può cambiare idea

Il portiere ha già un accordo con l'Inter per il prossimo anno: intanto potrebbe presto tornare in campo

André Onana, da tempo nel mirino dell'Inter per la prossima estate, potrebbe presto tornare a giocare. TuttoSport di questa mattina spiega la situazione del portiere: "Il 4 novembre scadrà infatti la squalifica per doping che lo ha fermato negli ultimi mesi e l’Ajax, che non avrebbe voluto utilizzarlo, probabilmente lo riporterà invece in prima squadra in virtù dello stop di Stekelenburg , costretto a operarsi e fuori per il resto dell’annata. Come raccontiamo da tempo, l'Inter avrebbe raggiunto da settimane un'intesa con l'entourage del camerunese per il primo luglio 2022".