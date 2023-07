Onana, United entro 72 ore: tutto deciso. E l’Inter accelera per Trubin e Sommer

"Il tempo stringe, però. Perché giovedì l’Inter si radunerà ad Appiano Gentile e c’è il rischio concreto che ai nastri di partenza della stagione Inzaghi possa ritrovarsi senza portiere. Anche per questo, l’a.d. Beppe Marotta e del d.s. Piero Ausilio puntano a chiudere in fretta almeno una delle due trattative in ballo. Per Trubin servono almeno 10 milioni di euro, mentre per Sommer potrebbero bastarne sei. Sommer, però, non vuole correre il rischio di rimanere una stagione a guardare e di perdere così la possibilità di giocare un altro europeo da titolare con la Svizzera", aggiunge Gazzetta.