GdS – Onana, l’Inter chiede troppo per lo United: cambia l’obiettivo in porta

Troppo alta la richiesta dell’Inter per André Onana secondo le informazioni in arrivo dall’Inghilterra: lo United cambia obiettivo in porta

Cambia l’obiettivo principale del Manchester United in porta. Troppo alta la richiesta dell’Inter per André Onana secondo le informazioni in arrivo dall’Inghilterra, confermate anche dalla Gazzetta dello Sport. Ecco la situazione che riguarda il primo portiere nerazzurro.

“Il Manchester United frena sull'arrivo di André Onana. Il club, da mesi al centro di una estenuante trattativa per il passaggio di proprietà, reputa eccessive le pretese dell'Inter che per il portiere camerunese chiede 50 milioni più bonus. Soprattutto perché, dopo l'affare praticamente chiuso con il Chelsea per il centrocampista Mason Mount (70 milioni) e con l'obbligo di acquistare un attaccante titolare (spesa prevista un centinaio di milioni), non ha risorse illimitate. Ecco perché, invece, di affondare per l'attuale titolare della porta nerazzurra, con il cui procuratore ci sono già stati contatti per definire l'ingaggio, gli uomini mercato dei Red Devils hanno sondato il terreno con il Feyenoord per Justin Bijlow”, si legge.