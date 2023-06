Onana, sondaggio United: Ten Hag spinge. Red Devils freddati dalla richiesta dell’Inter

"Il Chelsea non ha accelerato per l’ex Ajax nel summit con il d.s. nerazzurro Ausilio, ma la probabile cessione di Mendy in Arabia Saudita può cambiare le carte in tavola. Sul taccuino di Pochettino ci sono anche i nomi del milanista Maignan e del georgiano del Valencia, Giorgi Mamardashvili. In corsa per André c’è pure il Manchester United che non ha ancora rinnovato il contratto di De Gea. Perché? Ten Hag vuole un numero uno che sia bravo nel gioco con i piedi, non la principale caratteristica dello spagnolo", sottolinea Gazzetta.it.