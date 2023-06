Onana parte? Non solo Vicario, c’è un nuovo profilo: l’Inter ha già raccolto informazioni

Uno dei giocatori che più si è messo in mostra nella stagione dell'Inter che si è appena conclusa, è sicuramente André Onana . Il portiere, oltre alla sua bravura tra i pali, ha dimostrato di essere dotato di una leadership fuori dal comune. Non è un caso che Chelsea e altri club farebbero follie per strapparlo al club nerazzurro. In caso dovesse partite, chi ne raccoglierà l’eredità?

"Al profilo di Vicario, numero uno dell’Empoli, si è aggiunto quello di Mamardashvili, estremo difensore georgiano di proprietà del Valencia. Ventitré anni da compiere a settembre, Mamardashvili si è messo in luce in questa annata non troppo fortunata per il suo club. L’Inter ha già raccolto informazioni. La speranza è che la necessità di vendere, spinga il Valencia a non alzare alle stelle il prezzo", sottolinea il Corriere dello Sport.