Martedì 17 parte la nuova Champions League con l'Inter in campo a Manchester, contro il City , mercoledì 18 alle 21. Opta ha creato un modello previsionale che si chiama Opta Predictor, un modello matematico che prova, tramite l'analisi dei numeri e diverse variabili, a predire la classifica finale del torneo. Sono state prese in considerazione i punti di squadre delle varie squadre, una serie di risultati, i precedenti e gli indici di rendimento.

Il Manchester City (25,3%) è considerato il favorito per la vittoria della Champions League di questa stagione dal supercomputer Opta. La squadra con maggiori probabilità di fermare gli inglesi è il Real Madrid, campione in carica (18,2% di possibilità di vincere la CL secondo il super pc di Opta). La formazione di Ancelotti ha eliminato la squadra di Guardiola la scorsa stagione e ha raggiunto almeno le semifinali per quattro anni consecutivi. Poi Opta aggiunge: "L'unica altra squadra ad avere una probabilità superiore al 10 per cento, secondo il supercomputer, è l'Inter, campione d'Italia (10,9%), seconda dietro al Manchester City nel 2023". In pratica la squadra di Inzaghi arriva terza in questa particolare classifica che racconta chi ha più probabilità, dal punto di vista di questo modello matematico, di vincere la Coppa.