Ordine: “Lautaro non giocava mai”, Zenga spiega: “Spalletti mi ha sempre detto…”

Il botta e risposta negli studi di Pressing sul momento dell'argentino protagonista insieme a Romelu Lukaku

Grandi elogi per Romelu Lukaku e Lautaro Martinez negli studi di Pressing dopo Milan-Inter. In particolare, Franco Ordine si è soffermato sulla prestazione maiuscola e sul momento dell'argentino: "Ci sono coppie di giocatori che sembrano fatti l'uno per l'altro come Lukaku e Lautaro. La cosa che mi fa impazzire è questa: Lautaro con Spalletti non giocava mai. Sarà stato anche giovane, era appena arrivato, ma le qualità le ha sempre avute".