Ordine: “Lega, oggi Inter e Milan si scontreranno con Napoli e Lazio. Il motivo…”

Previste scintille nell'assemblea in programma oggi tra questi quattro club e non solo

I problemi di trasmissione di segnale palesati da DAZN in Inter-Cagliari sono tema di cui si parlerà molto nel corso dell'assemblea della Lega Serie A in programma oggi. Franco Ordine, sulle colonne del giornale, spiega quale sarà la polemica che verrà gettata sul tavolo da alcuni presidenti. Questo il focus: "Incassare qualche milione in più senza riuscire a far arrivare il prodotto nelle case degli italiani, non è il massimo per il calcio italiano già assalito da problemi di natura finanziaria (pandemia) e disaffezione per la chiusura degli stadi".