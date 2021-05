Oriali: “Conte resta? Da capire i piani di Zhang. Futuro? Preoccupato perché…”

Lele Oriali, dirigente dell'Inter, ha parlato delle difficoltà del club nerazzurro e del futuro di Conte e della squadra

Quanto è preoccupato per la prossima stagione?

"Sono preoccupato perché non c’è ancora un programma definito. Date e sede del ritiro, non ci è stato comunicato nulla".

Quanto è stato pesante lavorare in questi mesi particolari?

"Non è stato un anno facile per nessuno. Specialmente per noi. Ma siamo riusciti a cementarci. Sapesse quante notti insonni, io e Antonio ad Appiano...".