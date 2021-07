Oriali-Inter, sarà addio. “Cambiato modello gestionale, per ora nessun sostituto”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a breve si consumerà ufficialmente l'addio tra l'Inter e Lele Oriali

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a breve si consumerà ufficialmente l'addio tra l'Inter e Lele Oriali. "In fondo, il modello gestionale del club è cambiato e non solo per l’avvento di Simone Inzaghi. Più nel dettaglio, ci sarà un approccio diverso al lavoro del campo: se Conte aveva voluto una gestione monocratica del centro sportivo, controllando ogni spillo dentro Appiano, adesso l’aria sembra diversa", spiega il quotidiano. A fare da cuscinetto alla squadra, saranno invece Marotta e Ausilio in attesa del sostituto di Oriali.