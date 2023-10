Osimhen: “Lautaro? Leader dell’Inter, mi piace molto. Ha la squadra sulle spalle”

“Ciro Immobile è uno di quegli attaccanti che rispetto molto, ha l’istinto dei veri attaccanti. Gliel’ho detto anche una volta da vicino. Non mi chiedere se sono meglio io o Immobile, Ciro è già una leggenda. Io ho appena cominciato e voglio arrivare a quei livelli. Leao è un ragazzo incredibile per me. E’ un grande talento. Pochi sono come lui. E’ bello per il campionato avere giocatori di questi livello perché danno una spinta alla Lega. Lo rispetto tanto. Ho ricevuto un messaggio da lui quando sono arrivato a Lille. Mi piace molto il suo stile. Lautaro mi piace molto, ora è il leader dell’Inter. Lo vedo un giocatore che ha sulle sue spalle la squadra“.