Inter-Rennes, le pagelle: Schirò qualità superiore, altro debutto con gol per Casadei

L’Inter batte 1-0 il Rennes e avanza ai quarti di finale di Youth League. Queste le pagelle di Fcinter1908.

Pozzer 6,5 Sempre attento quando chiamato in causa, respinge i (pochi) tentativi del Rennes.

Moretti 6,5 Al debutto in Youth League, non trema di fronte a un avversario insidioso come Rutter.

Kinkoue 6 Schierato al centro del terzetto difensivo, appare ancora imballato dai carichi di lavoro: il fallo che gli vale il cartellino giallo ne è la prova.

Ntube 6,5 Da Cunha passa spesso dalle sue parti, lo limita senza bisogno di strafare.

Persyn 6 Parte fortissimo, rischiando di finire presto la benzina. Nella ripresa si preoccupa maggiormente di difendere.

Attys 5,5 Fatica a trovare la posizione giusta, si abbassa troppo e non si fa vedere in fase di costruzione (dal 1′ st Casadei 7 Entra e regala il passaggio del turno all’Inter. Gol a parte, mette a disposizione dei compagni qualità e presenza fisica: piacevole conferma. Dopo la rete al debutto con la Primavera a gennaio si toglie la soddisfazione di andare a segno anche all’esordio europeo)

Squizzato 6 Prova a dettare i ritmi della manova e a fare da filtro davanti alla difesa. Esce per crampi. (dal 16′ st Cortinovis 6 Si piazza in mezzo al campo e “sporca” tutte le linee di passaggio del Rennes)

Schirò 7 Qualità e intelligenza tattica superiori, capitano al servizio della squadra: la sua posizione “ibrida” tra centrocampo e alle spalle delle punte mette in difficoltà il Rennes, sfiora anche il gol.

Vezzoni 6,5 Molto propositivo sulla sinistra, da un suo ennesimo cross nasce il gol di Casadei. Sempre più padrone del ruolo.

Fonseca 5 Giornata difficile, riceve pochi palloni e soffre l’aggressività dei difensori francesi. Mai pericoloso. (dal 22′ st Oristanio 6,5 Entra e sfiora subito il gol. Le qualità tecniche non li mancano di certo, ira convinca Madonna a concedergli più spazio)

Satriano 5,5 Fa a sportellate con i difensori avversari, ma non riesce mai a liberarsi per la conclusione.

Madonna 7 Complici le numerosissime assenze presenta una formazione inedita, ma i ragazzi interpretano al meglio la gara. Con l’ingresso di Casadei alza il baricentro della squadra e spegne le iniziative del Rennes: prestazione ordinata e con personalità, vittoria meritata. Ora sotto con i quarti di finale!