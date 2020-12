Palmeri: “Allegri contattato dal PSG fino a poco fa, ma scelto Pochettino perché…”

E’ di poco fa la notizia totalmente a sorpresa dell’esonero di Thomas Tuchel da parte del Paris Saint-Germain. Il club francese ha salutato l’allenatore tedesco e ha deciso di optare per Mauricio Pochettino per la nuova guida tecnica. In ballottaggio c’era pure Massimiliano Allegri, spiega Tancredi Palmeri, ma scartato per un motivo preciso: “Allegri ha perso in dirittura d’arrivo la corsa per la panchina del PSG. Contattato dal PSG fino a poche settimane fa, ma gli è stato preferito Pochettino sia per lo stile di gioco sia perché ha già dimostrato di poter allenare con successo fuori dal proprio paese”.