Inter, Palmeri va oltre il Triplete: “Eriksen colpo così grosso che lo paragono a…”

Christian Eriksen ha fatto impennare l’entusiasmo in casa Inter. L’arrivo del danese rilancia le ambizioni nerazzurre per questo finale di stagione. Tancredi Palmeri ha scelto proprio Eriksen come colpo più importante del mercato di gennaio, davanti ad Haaland al Borussia Dortmund e Bruno Fernandes al Manchester United.

“Eriksen è un colpo enorme. E’ stato pagato solo 20 milioni di euro grazie alla condizione contrattuale ma l’Inter ha realizzato un colpo che non faceva, probabilmente, da circa 21 anni. E cioè dall’arrivo in nerazzurro di Christian Vieri. Ecco quanto è grosso il colpo Eriksen”, ha sentenziato il giornalista.