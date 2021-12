Pardo: “Calhanoglu colpo indiscutibile dell’Inter. E’ in fase paurosa”

Il pensiero del giornalista sul centrocampista turco approdato in nerazzurro a parametro zero questa estate

Non aver sborsato nemmeno un euro per il suo cartellino, rende Hakan Calhanoglu a maggior ragione uno degli acquisti più azzeccati della storia recente dell'Inter. Del turco ha parlato anche Pierluigi Pardo sulle frequenze di Tutti Convocati: "Sta facendo benissimo, è stato un colpo indiscutibile dell'Inter. E' oggettivo, a differenza di Donnarumma, che ad oggi non ha fatto assolutamente bene ad andar via. Avrà mille occasioni per arrivare alla gloria, ma per lui il bilancio attualmente è negativo. Calhanoglu sta vivendo una fase paurosa, al centro di una squadra che gioca benissimo".