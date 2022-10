Inter, una parola è tornata a essere diktat per tutti. “E i giocatori hanno reagito così”

"Il gruppo si è ritrovato nell’ormai stra-famoso faccia a faccia tra i calciatori dopo lo scivolone con la Roma e prima del match d'andata a San Siro contro il Barcellona. Quel colloquio franco ha fatto rinascere lo spirito del gruppo e ha spinto i singoli a sacrificarsi di più per il bene comune. Meno proteste e più corse per aiutare chi è in difficoltà; meno gesti plateali e più incitamenti per gli altri. La parola "sacrificio" è tornata ad essere il diktat, il carburante alzare il numero di giri del motore".