Parolo svela: “Inzaghi? Dopo Inter-Lazio ha fatto davvero un bel gesto”

Le parole dell'ex calciatore della Lazio ai microfoni di DAZN dopo la gara tra i biancocelesti e l'Inter al Meazza

Marco Parolo, presente al Meazza per commentare Inter-Lazio, ha parlato ai microfoni di DAZN. Questo il focus a proposito di Simone Inzaghi, che ha battuto la sua ex squadra: "Negli ultimi 5 minuti si vedeva benissimo lo spirito di questa squadra: c'è un'energia totale che avvolge anche chi è in panchina. Sembrava impossibile che la Lazio potesse far gol, per quanto si percepiva a bordo campo. E' giusto sia andato via senza esultare dopo la partita. Voleva vincerla, l'ha vinta bene ed ha fatto un bel gesto nei confronti dei suoi ex tifosi".