Pasveer: “Onana ha talento, ma non è un atleta di alto livello. Se non ti preoccupi…”

Dopo la squalifica per doping di André Onana, le chiavi della porta dell'Ajax sono state affidate a Remko Pasveer. In una lunga intervista a Helden Magazine, Pasveer ha criticato aspramente il futuro portiere dell'Inter. Quando Onana ha fatto il suo ritorno in prima squadra, l'Ajax ha subito tanti gol in due partite quante in venti gare con Pasveer: quattro. "Se non ti preoccupi solo di te stesso, ma anche della tua difesa, allora qualche pallone potrebbe non avvicinarsi alla porta", è la spiegazione di Pasveer. "Non voglio prendermi dei meriti, sono un tipo di portiere molto diverso da André. Può fare una parata migliore o essere un 'gatto', ma le qualità organizzative forse sono ancora più importanti per un portiere".