GdS / Pavard, la Francia e il caso Mondiali: la depressione ha cambiato tutto in 4 anni

“Ho sofferto di depressione in quel periodo, c'era qualcosa di sbagliato nella mia testa. È stato un periodo difficile. A livello personale non è stato facile stare da soli in un paese che non è il mio. Lontano dalla mia famiglia, dai miei amici. Qualcosa non andava nella mia vita, ma mi ha fatto crescere. Sono andato avanti, sono migliorato. Pochi sanno cosa ho passato. Solo perché ti guadagni da vivere non significa che sei felice.

All’inizio ti dici che non è niente e che passerà, ma quando vedi che persiste, devi reagire. Sono umano come tutti gli altri, e anche se ho una casa molto bella con una sala pesi, avevo bisogno del contatto con gli altri. Mi alzavo e non avevo fame. Cercavo di tenermi occupato, di cucinare, di guardare le serie tv, ma Netflix va bene per due minuti soltanto… Non mi piace la parola depressione, ma si trattava di questo. Mi sono nascosto davanti agli altri, oggi mi sento molto meglio. Ne sono uscito, ma mi ha cambiato”.

Pavard ha raccontato pubblicamente con coraggio un periodo molto complicato a livello personale.

In quattro anni è cambiato tutto per lui: da uomo copertina con la Francia al Mondiale in Russia a zero minuti dopo l’esordio contro l’Australia in Qatar.

“Legittime scelte tecniche del selezionatore, certo, ma lo stesso Deschamps, alcuni mesi dopo, ha lasciato intendere che la questione non fosse soltanto fisica e tecnica, ma avesse a che fare con questioni personali” conclude la Rosea.

